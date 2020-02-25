Минкульт и КГИОП могут быть отстранены от согласования работ по строительству и реконструкции на территории памятников

Поправки изменят Градостроительный кодекс и федеральный закон "об объектах культурного наследия".

В четверг, 20 июля, Министерство строительства и ЖКХ России предложило внести в законодательство поправки, касающиеся согласования с Микультом и КГИОП начала работ по строительству и реконструкции на территории памятников архитектуры. Об этом стало известно на сайте, где публикуются проекты нормативно-правовых актов.

В документе указано, что согласование органов не потребуется в том случае, если работы ведутся в соответствии с Градостроительным кодексом. При одобрении данных поправок инвесторам будет достаточно пройти общестроительную экспертизу и получить разрешение.

Создатели инициативы объясняют изменения тем, что существующие требования к проектированию в границах памятников излишни. Поправки изменят Градостроительный кодекс и федеральный закон "об объектах культурного наследия".

Кроме того, КГИОП лишат возможности следить за выполнением всего проекта приспособления территории памятника к использованию.

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Фото: Piter.TV