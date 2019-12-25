Здание электростанции в Павловске признали памятником

Объект построен в 1911 году в стиле модерн по проекту архитектора Карла Шмидта.

Здание городской электростанции на Надгорной улице в Павловске признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Объект построен в 1911 году в стиле модерн по проекту архитектора Карла Шмидта. Планировка выполнена по образцу городских силовых подстанций начала прошлого века: в тот период двух-трёхэтажную часть занимали мастерские и помещения для персонала, а одноэтажную отводили под машинный зал.

Оборудование на электростанции демонтировали в начале 2000-ых г.г. Примечательно, что на протяжении всего существования здание носило исключительно утилитарный характер, однако при создании проекта архитектор явно вдохновлялся английскими домами-коттеджами.

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Фото: Citywalls.ru