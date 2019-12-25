На месте аварии работают полицейские и спасатели.

Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии. Авария произошла в посёлке Николаевка в городском округе Саранск. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Лобовое столкновение двух автомобилей Lada Granta произошло в два часа ночи на улице Ленина. В последствии автомобили загорелись.

В результате аварии скончалось шесть человек.

Причины ДТП устанавливаются. На месте аварии работают полицейские и спасатели.

Ранее на перекрестке проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы столкнулись две иномарки.