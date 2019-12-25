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Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии
Сегодня, 8:21
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matveyvn

Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии

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На месте аварии работают полицейские и спасатели.

Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии. Авария произошла в посёлке Николаевка в городском округе Саранск. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Лобовое столкновение двух автомобилей Lada Granta произошло в два часа ночи на улице Ленина. В последствии автомобили загорелись.

В результате аварии скончалось шесть человек.

Причины ДТП устанавливаются. На месте аварии работают полицейские и спасатели.

Ранее на перекрестке проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы столкнулись две иномарки.

Теги: авария, дтп, мордовия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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