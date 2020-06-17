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На перекрестке проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы столкнулись две иномарки

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ДТП произошло днем в среду.

В среду, 17 июня, петербуржцы в соцсетях сообщили, что на перекрестке проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы произошла авария. 

Сообщается, что столкнулись две иномарки. В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как "БМВ" собирается совершить правый поворот, как в нее влетает встречная иномарка. Почему водитель не убедился в безопасности маневра, неизвестно. Также неизвестно, пострадал ли кто-то в ДТП. 

Ранее мы писали, что троллейбус и "Мазда" не поделили дорогу у парка Александрино.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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