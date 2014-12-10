В Ленобласти шесть больниц получили современные рентген-аппараты

Рентген-установки помогают врачам получить высокое качество изображения в цифровом виде.

Шесть больниц в Ленобласти получили современное рентген-оборудование. Аппараты появились в Бокситогорской, Всеволожской, Ломоносовской, Рощинской, Сланцевской и Тосненской больницах.

Рентген-установки помогают врачам получить высокое качество изображения в цифровом виде. Также новые аппараты имеют удобный интерфейс.

В этом году уже 10 медицинских учреждений региона получили новейшие современные рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. На обновление оборудования направлено 143,1 миллиона рублей.

Ранее Комитет по здравоохранению Ленобласти провел проверку организации вакцинации от в Сертоловской больнице.

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