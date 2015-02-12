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Комитет по здравоохранению Ленинградской области провел проверку организации вакцинации от в Сертоловской больнице
Сегодня, 15:23
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Комитет по здравоохранению Ленинградской области провел проверку организации вакцинации от в Сертоловской больнице

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В комитете позвонили нескольким случайно выбранным пациентам, чтобы узнать, действительно ли они сделали прививку.

В среду, 25 августа, комитет по здравоохранению Ленинградской области сегодня провел первую проверку организации вакцинации от коронавируса в Сертоловской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Специалисты проверили соответствие реального количества вакцины задокументированным данным, внесённым в федеральный регистр вакцинированных, условия хранения вакцины, работоспособность камер системы видеонаблюдения в помещениях хранения вакцины и в других кабинетах. 

Отмечается, что в среднем вакцину делают более 50 человек в день. Чиновники позвонили случайно выбранным пациентам и узнали, действительно ли они сделали прививку. 

В ближайшее время подобные проверки будут проводиться во всех больницах и прививочных пунктах региона.

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Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, ленобласть
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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