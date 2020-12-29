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Схему движения транспорта по Колтушскому шоссе изменят после новогодних праздников
Сегодня, 13:07
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nadezhda_sib

Схему движения транспорта по Колтушскому шоссе изменят после новогодних праздников

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На участке строят путепровод.

Схема транспортного движения у железнодорожного переезда на станции "Мельничный ручей" во Всеволожске изменится в январе,. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Проезд будет осуществляться по временной дороге, параллельной Колтушскому шоссе. Это связано с реконструкцией. Точную дату сообщат после новогодних праздников. 

На данный момент подрядчик уже смонтировал часть стен и почти уложил инженерные сети. Протяженность путепровода у станции "Мельничный ручей" составил 79 метров. Скорость движения на четырехполосной трассе будет ограничена до 60 км/ч. Стоимость работ оценили в 1,7 млрд рублей.

Планируется, что путепровод будет готов в 2022-м году. Он разгрузит железнодорожный переезд. 

Фото: Piter.TV

Теги: путепровод, строительство, схема движения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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