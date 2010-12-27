Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Схема развития петербургского метрополитена до 2022 года: официальная информация
Сегодня, 15:09
0
lesjasap
113

Схема развития петербургского метрополитена до 2022 года: официальная информация

0
 
 

Когда и какие станции метро построят в Петербурге.

Мы  собрали самую полную информацию о сроках реализации проектов метрополитена и готовы поделиться ей с вами.
 
Станции “Проспект Славы”, “Дунайская”, “Шушары”
 
Ввод в эксплуатацию станций “Проспект Славы”, “Дунайская”, “Шушары” назначен на декабрь 2017 года. Тройка соединит участок линии номер пять. Станции станут заключительными звеньями в строительстве фиолетовой линии метрополитена, которая проходит на юго-востоке города. 
 

Станции “Новокрестовская” и “Беговая”
 
Станции будут открыты для петербуржцев в марте 2018 года. Они пройдут через третью линию метрополитена. “Новокрестовская” и “беговая” продлят ветку в сторону от “Приморской”. Строительство запланировано в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году. 
 
“Новокрестовская” позволит разгрузить транспортную сеть до нового стадиона на Крестовском острове и создает перспективный пересадочный узел на четвертую линию.
 
“Беговая” создается под нужды жителей Приморского района.
 
 
Станции “Театральная” и “Горный институт”
 
Вводятся в эксплуатацию с декабря 2019 года. Пройдут по четвертой “оранжевой” линии. Особенность станции “Театральная” будет заключаться в том, что изначально на ней еще не будет предусмотрен вестибюль с выходом наверх. Он появится позже. Выход пройдет перед историческим корпусом Мариинского театра. 
 
“Горный институт” призван разгрузить крайние станции “зеленой ветки” - “Приморскую” и “Василеостровскую”. Выход планируется сделать на пересечении Большого проспекта и Косой линии. 
 

Станции “Юго-Западная” и “Путиловская”
 
Они соединят новую “коричневую” линию метрополитена - номер шесть. Будут открыты в июне или декабре 2022 года. Информация разнится на официальном сайте петербургского метрополитена. Ветка снимет часть нагрузки с нескольких районах Петербурга и обеспечит скоростное транспортное обеспечение. 
 
Вестибюль «Юго-Западной» будет построен в форме шестиэтажного помещения, который будет служить в частности в качестве служебных офисов службы метрополитена.
 
“Путиловская” соединит станцию с  “Кировским заводом” и будет являться пересадочным пунктом.
 
Теги: коричневая ветка метро , метрополитен , петербургское метро , проспект славы , сроки реализации , строительство , театральная , шушары , эксплуатация станций
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5