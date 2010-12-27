Схема развития петербургского метрополитена до 2022 года: официальная информация

Когда и какие станции метро построят в Петербурге.

Мы собрали самую полную информацию о сроках реализации проектов метрополитена и готовы поделиться ей с вами.

Станции “Проспект Славы”, “Дунайская”, “Шушары”

Ввод в эксплуатацию станций “Проспект Славы”, “Дунайская”, “Шушары” назначен на декабрь 2017 года. Тройка соединит участок линии номер пять. Станции станут заключительными звеньями в строительстве фиолетовой линии метрополитена, которая проходит на юго-востоке города.





Станции “Новокрестовская” и “Беговая”

Станции будут открыты для петербуржцев в марте 2018 года. Они пройдут через третью линию метрополитена. “Новокрестовская” и “беговая” продлят ветку в сторону от “Приморской”. Строительство запланировано в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году.

“Новокрестовская” позволит разгрузить транспортную сеть до нового стадиона на Крестовском острове и создает перспективный пересадочный узел на четвертую линию.

“Беговая” создается под нужды жителей Приморского района.

Станции “Театральная” и “Горный институт”

Вводятся в эксплуатацию с декабря 2019 года. Пройдут по четвертой “оранжевой” линии. Особенность станции “Театральная” будет заключаться в том, что изначально на ней еще не будет предусмотрен вестибюль с выходом наверх. Он появится позже. Выход пройдет перед историческим корпусом Мариинского театра.

“Горный институт” призван разгрузить крайние станции “зеленой ветки” - “Приморскую” и “Василеостровскую”. Выход планируется сделать на пересечении Большого проспекта и Косой линии.





Станции “Юго-Западная” и “Путиловская”

Они соединят новую “коричневую” линию метрополитена - номер шесть. Будут открыты в июне или декабре 2022 года. Информация разнится на официальном сайте петербургского метрополитена. Ветка снимет часть нагрузки с нескольких районах Петербурга и обеспечит скоростное транспортное обеспечение.

Вестибюль «Юго-Западной» будет построен в форме шестиэтажного помещения, который будет служить в частности в качестве служебных офисов службы метрополитена.

“Путиловская” соединит станцию с “Кировским заводом” и будет являться пересадочным пунктом.