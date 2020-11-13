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Шеф-повар рассказал, как выбирать сезонные фрукты
Сегодня, 22:23
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smirenny

Шеф-повар рассказал, как выбирать сезонные фрукты

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Речь пойдет о фейхоа, мандаринах и хурме.

В пятницу, 13 ноября, шеф-повар Сергей Малаховский рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как выбрать полезные сезонные фрукты.

Специалист отметил, что в ноябре начинается сезон фейхоа, мандаринов и хурмы. К примеру, йода в одной фейхоа столько же, сколько в морской капусте. Один плод может удовлетворить дневную форму. Их также рекомендуют умственной нагрузке. Плод должен быть насыщенного цвета и упругим на ощупь. 

А вот хурма должна быть мягкой с тонкой кожурой. Чтобы избавить неспелую хурму от вязкого вкуса, нужно положить ее в морозилку. 

Покупая мандарины, обратите внимание на запах, который должен быть выраженным. Также специалист рекомендует покупать гранат – у качественного фрукта кожура будет казаться сухой снаружи. 

Малаховский отметил, что при потреблении яблок, нужно снимать парафиновую "кожуру": плод нужно либо почистить, либо соскрести ножом парафиноиды (мытье с содой парафин не убирает).

Ранее мы писали, что в  Петербурге открылся еще один магазин "Азбуки вкуса".

Фото: pixabay

Теги: как выбрать сезонные фрукты, сезонные фрукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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