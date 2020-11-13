Шеф-повар рассказал, как выбирать сезонные фрукты

Речь пойдет о фейхоа, мандаринах и хурме.

В пятницу, 13 ноября, шеф-повар Сергей Малаховский рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как выбрать полезные сезонные фрукты.

Специалист отметил, что в ноябре начинается сезон фейхоа, мандаринов и хурмы. К примеру, йода в одной фейхоа столько же, сколько в морской капусте. Один плод может удовлетворить дневную форму. Их также рекомендуют умственной нагрузке. Плод должен быть насыщенного цвета и упругим на ощупь.

А вот хурма должна быть мягкой с тонкой кожурой. Чтобы избавить неспелую хурму от вязкого вкуса, нужно положить ее в морозилку.

Покупая мандарины, обратите внимание на запах, который должен быть выраженным. Также специалист рекомендует покупать гранат – у качественного фрукта кожура будет казаться сухой снаружи.

Малаховский отметил, что при потреблении яблок, нужно снимать парафиновую "кожуру": плод нужно либо почистить, либо соскрести ножом парафиноиды (мытье с содой парафин не убирает).

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