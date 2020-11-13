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Петербуржцам рассказали, зачем фрукты проходят обработку воском
Сегодня, 9:42
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Петербуржцам рассказали, зачем фрукты проходят обработку воском

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Специалисты используют как натуральный воск, так и химически созданные соединения.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, зачем фрукты обрабатывают воском и как его правильно убирать.

Воскование плодов происходят для того, чтобы улучшить их состояние при хранении и транспортировке. Специалисты используют как натуральный воск, так и химически созданные соединения.

Воск получится убрать с помощью промывки фруктов в теплой или горячей воде – под воздействием высокой температуры он расплавится. Для того, чтобы ликвидировать липкий парафиновый слой, можно замочить плод на несколько минут или часов в зависимости от толщины слоя. 

Дополнительно очистят фрукты щетки, губки или ткань. Кроме того, действенны натуральные средства, смывающие налет. К примеру, кухонная сода. 

Ранее на Piter.TV: эксперты нашли суррогатное молоко на прилавках петербургских магазинов.

Фото: Pxhere

Теги: региональный роспотребнадзор, сезонные фрукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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