Петербуржцам рассказали, зачем фрукты проходят обработку воском

Специалисты используют как натуральный воск, так и химически созданные соединения.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, зачем фрукты обрабатывают воском и как его правильно убирать.

Воскование плодов происходят для того, чтобы улучшить их состояние при хранении и транспортировке. Специалисты используют как натуральный воск, так и химически созданные соединения.

Воск получится убрать с помощью промывки фруктов в теплой или горячей воде – под воздействием высокой температуры он расплавится. Для того, чтобы ликвидировать липкий парафиновый слой, можно замочить плод на несколько минут или часов в зависимости от толщины слоя.

Дополнительно очистят фрукты щетки, губки или ткань. Кроме того, действенны натуральные средства, смывающие налет. К примеру, кухонная сода.

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