Петербург вновь остался без пригодных для купания водоемов

Роспотребнадзор проверил 24 пляжа.

Сегодня, 21 августа, в пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили о проверке 24 пляжей. Пригодных для купания водоемов не обнаружено.

Специалисты взяли 314 проб воды, которую проверяли на соответствие нормам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

В частности, уделялось внимание Верхнему, Среднему и Нижнему Суздальским озерам, Ольгинскому водоему, реке Ижора, Безымянному озеру, Финскому заливу в Кронштадтском, Курортном и Приморском районах, озере Разлив и Колонистскому пруду.

Ранее на Piter.TV: проверка питьевой воды в Петербурге показала, что лишь 1% образцов не соответствует санитарным нормам.

Фото: Piter.TV