Роспотребнадзор назвал 12 пригодных для купания водоемов в Ленобласти

Купальный сезон в Петербурге и Ленобласти только начинается, лучше заранее подготовиться.

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список пригодных для купания водоемов. В него вошли пляжи, располагающиеся в восьми районах 47 региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследовать качество воды специалисты начали с 31 мая и уже успели провести 1100 экспертиз. Всего под контролем ведомства 41 водоем. По данным Роспотребнадзора Ленинградской области на 21 июня, поплавать в регионе можно в следующих реках и озерах:

Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);

Киришский район: озеро Светлое (городской поселок Будогощь);

Всеволожский район: озеро Курголовское (городской поселок Токсово), озеро Коркинское (поселок Воейково);

Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);

Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (город Луга);

Приозерский район: озеро Раздолинское (поселок Сосново), озеро Отрадное (поселок Плодовое);

Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин);

Тосненский район: карьер (поселок Шапки), озеро Нестеровское (поселок Шапки).

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспотребнадзор предупредил об опасности купания у Смоляного мыса.

Фото: Piter.TV