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Роспотребнадзор назвал 12 пригодных для купания водоемов в Ленобласти
Сегодня, 10:48
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Роспотребнадзор назвал 12 пригодных для купания водоемов в Ленобласти

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Купальный сезон в Петербурге и Ленобласти только начинается, лучше заранее подготовиться.

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список пригодных для купания водоемов. В него вошли пляжи, располагающиеся в восьми районах 47 региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследовать качество воды специалисты начали с 31 мая и уже успели провести 1100 экспертиз. Всего под контролем ведомства 41 водоем. По данным Роспотребнадзора Ленинградской области на 21 июня, поплавать в регионе можно в следующих реках и озерах:

Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
Киришский район: озеро Светлое (городской поселок Будогощь);
Всеволожский район: озеро Курголовское (городской поселок Токсово), озеро Коркинское (поселок Воейково);
Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);
Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (город Луга);
Приозерский район: озеро Раздолинское (поселок Сосново), озеро Отрадное (поселок Плодовое);
Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин);
Тосненский район: карьер (поселок Шапки), озеро Нестеровское (поселок Шапки).

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспотребнадзор предупредил об опасности купания у Смоляного мыса.

Фото: Piter.TV

Теги: водоемы пригодные для купания, ленобласть водоемы, ленобласть пляжи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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