Жителям Петербурга назвали полезные свойства персиков

Кальций и фосфор, которые содержатся в персиках, помогают поддерживать в хорошем состоянии опорно-двигательный аппарат.

В Роспотребнадзоре по Петербургу горожанам напомнили о пользе и вреде пушистых персиков.

Пушистые персики являются символом лета, найти их на рыночных прилавках можно с мая по сентябрь. В этом фрукте мало калорий (40-50 калорий на 100 граммов), он богат витаминами и минералами. В персиках содержатся витамины С, группы В, а также в них большое количество фолиевой кислоты и бета-каротина. Кроме того, из минералов в составе есть железо, марганец, цинк, магний, селен.

Кальций и фосфор, которые содержатся в персиках, помогают поддерживать в хорошем состоянии опорно-двигательный аппарат. Магний нормализует сердечный ритм, понижает артериальное давление при гипертонии. Эти плоды способствуют уменьшению количества холестерина в крови, что снижает риск появления бляшек в артериях.

Овощи, фрукты и зелень полезны для пищеварительной системы благодаря высокому содержанию клетчатки. И мякоть плода персика, и его кожура оказывают положительное влияние на кишечник, стимулируя его на более стабильную работу. Этот фрукт включают в диетическое питание при запорах, пониженной кислотности желудка. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

С осторожностью вводить в рацион персики необходимо людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта. В острой стадии, к примеру, гастрита, их и вовсе стоит исключить.

Помимо этого, из-за высокого содержания сахара персики нужно ограничить людям с диабетом. Не стоит забывать об аллергической реакции, поэтому перед их употреблением людям с аллергией важно консультироваться с врачом.

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