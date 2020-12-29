Шеф-повар Константин Ивлев сделал предложение возлюбленной в эфире шоу

Девушка согласилась стать женой шеф-повара.

Шеф-повар Константин Ивлев в эфире шоу на телеканале "Пятница" сделал предложение своей возлюбленной Валерии Куденковой. Видео в своем Instagram опубликовала Валерия.

В эфире шоу "Четыре свадьбы" Ивлев рассказал, как любит Валерию и что хочет провести с ней оставшуюся жизнь.

Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Выйдешь? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим. Константин Ивлев, шеф-повар

Девушка согласилась стать женой шеф-повара. Константин Ивлев (47 лет) и Валерия Куденкова (28 лет) начали встречаться в прошлом году после расставания Константина с женой, с которой он прожил более 20 лет.

Ранее блогер BadComedian позвал замуж Катю Клэп.

Видео: Instagram/ @lera_kudenkova