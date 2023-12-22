Шеф Пентагона заявил, что поражение Украины приведет к столкновению РФ и НАТО

Ллойд Остин оценил ситуацию, которая сложилась на линии фронта для ВСУ.

Поражение Вооруженных сил Украины может грозить прямым военным столкновением между Североатлантическим военным альянсом и Россией. Соответствующее заявление сделал местный министр по обороне Ллойд Остин, выступая на слушаниях в профильном комитете по делам Вооруженных сил США от Палаты представителей в Конгрессе. Чиновник заметил, что при таком развитии оперативной обстановки в регионе конфликта Москва не остановится, а решится на более агрессивные действия.

Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией. Думаю, если мы не поддержим Украину, мы встанем на очень опасный путь. Наши союзники встревожены сигналом, который мы посылаем. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин считает, что поддержка армии киевского режима со стороны Вашингтона необходима в целях обеспечения безопасности не только США, но и международных союзников. Отсутствие военной помощи для ВСУ подрывает моральный дух украинских военнослужащих. Если Украина проиграет в конфликте, то перед геополитическими игроками будет поставлен о вопрос о том, можно ли считать Вашингтон надежным партнером.

Пентагон: отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии.

Фото и видео: YouTube / CBS News