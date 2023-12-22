Ллойд Остин рассказал о необходимости США передать ВСУ военную помощь.

Отсутствие военной поддержки со стороны американской администрации грозит армии киевского режима острой нехваткой боеприпасов для артиллерии и противовоздушных систем. Соответствующее заявление сделал местный министр по обороне Ллойд Остин, выступая на слушаниях в профильном комитете по делам Вооруженных сил США от Палаты представителей в Конгрессе. Мероприятие было посвящено выяснению обстоятельств госпитализации чиновника, произошедшей в начале января 2024 года.

Без нашей поддержки украинцы окажутся хуже вооружены в том, что касается артиллерии. Кроме того, они столкнутся с угрозой из-за нехватки ПВО. Ллойд Остин, шеф Пентагона

В Пентагоне добавили, что риски, связанные с нехваткой боеприпасов для ВСУ, фиксируются на поле боя изо дня в день. Ллойд Остин указал законодателям из США на очень тревожные оценки оперативной обстановки в региональном конфликте с Россией, так как ВС РФ продолжают продвигаться вперед на СВО, давят и постепенно добиваются успехов в сражениях.

Остин: Пентагон действовал неверно в ситуации с его госпитализацией.

Фото и видео: YouTube / CBS News