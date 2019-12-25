Шашлычную в центре Петербурга закрыли на три месяца после проверки

Общепит на Некрасова остановил работу из-за просрочки и антисанитарии.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность шашлычной на улице Некрасова на 90 суток после проверки, выявившей грубые нарушения санитарных требований, неисправное оборудование и работу персонала без медкнижек.

В ходе инспекции в помещении предприятия общественного питания нашли просроченные продукты, не имеющие маркировки, а также оборудование, которое не позволяло обеспечить надлежащее приготовление блюд. Проверяющие зафиксировали антисанитарные условия и отсутствие необходимых документов у части сотрудников.

В пресс-службе уточнили, что организация уже привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения. Несмотря на частичное устранение замечаний, жители домов вокруг продолжают направлять жалобы на шум, грязь и нарушения санитарного порядка, возникающие рядом с заведением.

Суд, учитывая совокупность выявленных обстоятельств, постановил полностью приостановить работу предприятия на три месяца.

Фото: Freepik