Шайба Панарина принесла победу "Рейнджерс" над "Вашингтоном"

"Рейнджерс" обыграли "Вашингтон" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в начале первого периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 42 матча и набрал 59 (27+32) очков.
Ранее мы сообщали, что "Каролина" обыграла "Питтсбург", Свечников отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все