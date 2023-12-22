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Шайба Панарина принесла победу "Рейнджерс" над "Вашингтоном"

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Россиянин был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Вашингтон" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в начале первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 42 матча и набрал 59 (27+32) очков.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" обыграла "Питтсбург", Свечников отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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