Шайба Кузьменко не спасла "Калгари" от поражения в матче против "Сан-Хосе"

Игра закончилась со счетом 6:3.

Представители "Сан-Хосе Шаркс" нанесли поражение "Калгари Флэймз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершен с результатом 6:3 (0:1, 3:1, 3:1). У команды победителей по дублю оформили Филип Задина (45-я и 46-я минуты) и Люк Кунин (33 и 56 минуты). также по одной шайбе соперникам забросили на 25 и 28 минутах спортсмены Микаэль Гранлунд и Джастин Бейли. Голы хозяев арены записаны на счету Назема Кадри (5), Микаэля Баклунда (40) и россиянина Андрея Кузьменко (56).

Для 28-летнего Андрея Кузьменко данная шайба стала 11-й в 48 проведенных матчах регулярного сезона,НХЛ. Дополнительно он запомнился зрителям 13 голевыми передачами сокомандникам. В настоящее время клуб "Калгари" с 55 очками расположился на шестом месте в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. "Сан-Хосе" с 35 очками находится на последнем, восьмом месте.

Кучеров не попал в пустые ворота и не смог оформить хет-трик в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube /SPORTSNET