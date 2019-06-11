Шахерезада Растокина: находиться в такой напряженной атмосфере было очень тяжело

Участница "Miss Landscapes International" рассказала про конкурс, а также поделилась своими планами на будущее.

В начале июня в Китае состоялся мировой конкурс красоты "Miss Landscapes International", в котором приняли участие представительницы прекрасного пола из 84 стран мира. Нашу страну представила выборжанка Шахерезада Растокина, которая по итогу конкурса вошла в топ-15 самых красивых девушек.

Шахерезада встретилась с командой Piter.TV и рассказала про конкурс, а также поделилась своими планами на будущее.

Конкурс мне открыл глаза на целый мир. Это другая Вселенная. Возможность пообщаться с девочками которые живут по своим обычаям. Мы делились менталитетами, культурой. Я приехала другим человеком. По прибытию нам дали день отдохнуть, а со следующего дня у нас начинались интервью, мы посещали благотворительные фонды, знакомились с культурой Китая. Мы были максимально заняты. Также нас проверяли: как мы себя ведем, манера общения, насколько мы стрессоустойчивы. Были девочки которые плакали, рыдали и хотели домой. Это было для них невыносимо, потому что находиться в такой напряженной атмосфере - это очень тяжело. Ты не можешь рассказать о каких-то своих переживаниях, потому что тебя там не поймут. Вы не друзья, вы - конкурентки. Шахерезада Растокина, участница конкурса красоты "Miss Landscapes International"

Несмотря на то, что девушки, в первую очередь, конкурентки, Шахерезада обрела на конкурсе родную душу.

Я очень подружилась с девочкой из Финляндии. И, наверное, благодаря ей, благодаря друг другу, мы выдержали. Шахерезада Растокина, участница конкурса красоты "Miss Landscapes International"

Также девушка рассказала, что участвовать в конкурсах красоты больше не будет. На будущее у нее совсем другие планы.

Такая возможность предоставляется один раз в жизни. И к тому же это уже было в моей жизни. Я уже прошла этот путь и хочу идти дальше, брать уже более высокие вершины, не конкурс красоты, а что-то другое. У меня есть вершины, которые я хочу покорить, но это уже в Москве. Я выбрала свой путь и я хочу идти по нему. Это очень круто когда ты находишь себя, когда ты находишь то, чем ты хочешь заниматься. Я хочу чтобы люди верили в себя. Я хочу чтобы люди верили в мечту. Я желаю чтобы каждый смог найти свой путь. Шахерезада Растокина, участница конкурса красоты "Miss Landscapes International"

Фото, видео: Piter.TV