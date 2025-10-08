Шадаев пошутил, что "Госуслуги" не должны стать "черной дырой"

Глава Минцифры напомнил о важности расширения предоставляемых услуг для граждан в цифровой среде.

Российский министр по цифровому развитию Максут Шадаев считает удачным сравнение единого портала "Госуслуги" с вечно расширяющейся Вселенной, озвученное ранее главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной на "Финополисе-2025". Эксперт заметил, что Национальный агент-искусственный интеллект, создание которого обсуждают власти страны, может быть выстроен на базе портала "Госуслуги".

Мне очень нравится сравнение "Госуслуг" с вечно расширяющейся Вселенной. Главное, чтобы они не стали всепоглощающей черной дырой. Мы обсуждаем, можно ли построить национального ИИ-агента одного на базе "Госуслуг". Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Напомним, что агенты в сфере ИИ представляют из себя программы, которые самостоятельно выполняют поставленные перед ними задачи. В подразделении "Яндекса" Yandex B2B Tech журналистам говорили о том, что 2025 год уже называется "годом ИИ-агентов".

