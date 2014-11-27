Shacman развеял слухи о закрытии бизнеса в России

Официальный дистрибьютор Shacman опроверг информацию о прекращении работы в РФ.

Компания "Шакман Моторс", официальный импортер китайской техники Shacman, опровергла слухи о прекращении деятельности бренда в России. Об этом сообщает портал 110km.

Информация о ликвидации торгового представительства Shacman оказалась недостоверной. Речь шла о компании ООО "Торговый Дом Шанкси", которая прекратила деятельность еще в 2018 году и не имела отношения к текущим операциям бренда.

Гендиректор "Шакман Моторс" Вадим Федотов заявил, что бренд продолжает легальные поставки техники в РФ. Компания работает с 2019 года как единственный официальный дистрибьютор. Вопросы сертификации решаются в установленном порядке с регуляторами.

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Фото: ООО "Большегруз сервис СПб"