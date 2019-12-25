Сгоревший кинотеатр Слава в Петербурге продают за 380 млн рублей

Бывший кинотеатр Слава в Петербурге после пожара выставили на продажу.

Бывшее здание кинотеатра "Слава" в Санкт-Петербурге, которое серьезно пострадало от пожара в сентябре 2023 года, выставили на продажу за 380 млн руб., объявление появилось на популярной доске объявлений.

Здание площадью 3,6 тыс. кв. м расположено на Бухарестской улице, 47. Продавцы отмечают, что объект требует ремонта, но все коммуникации — отопление, вода, электричество — сохранены. Также указывается наличие круглосуточной охраны. Стоимость квадратного метра составляет 105,5 тыс. руб.

Кинотеатр был построен в 1967 году. В 1990-х годах здание использовалось как казино, в 2000-х его реконструировали под торговый центр с рестораном. После пожара депутат Госдумы Михаил Романов направил обращение в прокуратуру, предполагая возможность умышленного поджога здания ради последующей застройки участка.

Фото: pxhere.com