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Сезон летней навигации в Ленобласти начался с новых водных маршрутов у Выборга
Сегодня, 9:51
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Сезон летней навигации в Ленобласти начался с новых водных маршрутов у Выборга

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Суда будут курсировать до сентября.

В понедельник, 23 мая, в Выборгском районе Ленинградской области открылась летняя навигация. Местных жителей и гостей приглашают прокатиться на катамаране "Медуза". Среди маршрутов: "Путь до Монрепо", "Круговой", "Древняя Тура" и "Ночная прогулка".

Воспользоваться водным транспортом можно будет до сентября. Отметим, что посадка происходит на причале у Крепостного моста. В июне планируют открыть еще одно место для посадки и высадки пассажиров, на набережной 40-летия ВЛКСМ. Также оператор запустит по всем маршрутам аудиогид. 

Фото: Официальный портал МО "Выборгский район" Ленобласти

Теги: водные маршруты, ленинградская область, летняя навигация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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