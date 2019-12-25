Сезон летней навигации в Ленобласти начался с новых водных маршрутов у Выборга

Суда будут курсировать до сентября.

В понедельник, 23 мая, в Выборгском районе Ленинградской области открылась летняя навигация. Местных жителей и гостей приглашают прокатиться на катамаране "Медуза". Среди маршрутов: "Путь до Монрепо", "Круговой", "Древняя Тура" и "Ночная прогулка".

Воспользоваться водным транспортом можно будет до сентября. Отметим, что посадка происходит на причале у Крепостного моста. В июне планируют открыть еще одно место для посадки и высадки пассажиров, на набережной 40-летия ВЛКСМ. Также оператор запустит по всем маршрутам аудиогид.

Фото: Официальный портал МО "Выборгский район" Ленобласти