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В Петербурге зимой будет сезон гриппа из трех видов
Сегодня, 10:49
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Shdaria
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В Петербурге зимой будет сезон гриппа из трех видов

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Врачи Санкт-Петербурга советуют сделать прививку от гриппа.

В Санкт-Петербурге зимой начнется сезон гриппа, об этом сообщают специалисты. Врачи предупреждают о несколльких вирусах, в их число входят свиной грип, штамм H3N2 и вирусы B. 

Отмечается, что сейчас эксперты разрабатывают вакцины, с помощью которых число заболевших должно значительно уменьшится. Работу НИИ гриппа ведет совместно с коллегами из Австрии и Великобритании.

Чтобы избежать болезнь, медики советуют вовремя делать прививку, потому что для борьбы с данными вирусами ограниченное количество препаратов. Отметим, что в Санкт-Петербурге защитили себя от гриппа уже 15% жителей города.

Теги: грипп , здоровье , новости петербург , новости спб , общество новости , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей Общество Здоровье

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