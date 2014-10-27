В Петербурге зимой будет сезон гриппа из трех видов

Врачи Санкт-Петербурга советуют сделать прививку от гриппа.

В Санкт-Петербурге зимой начнется сезон гриппа, об этом сообщают специалисты. Врачи предупреждают о несколльких вирусах, в их число входят свиной грип, штамм H3N2 и вирусы B.

Отмечается, что сейчас эксперты разрабатывают вакцины, с помощью которых число заболевших должно значительно уменьшится. Работу НИИ гриппа ведет совместно с коллегами из Австрии и Великобритании.

Чтобы избежать болезнь, медики советуют вовремя делать прививку, потому что для борьбы с данными вирусами ограниченное количество препаратов. Отметим, что в Санкт-Петербурге защитили себя от гриппа уже 15% жителей города.