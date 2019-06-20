Сезон электросамокатов в Петербурге стартовал при стабильно хорошей погоде

Кикшеринговые компании готовы выпустить на улицы города около 42 тысяч устройств.

В Петербурге готовятся к открытию сезона проката электросамокатов. Заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции в ТАСС заявила, что официально пользоваться арендными СИМ можно будет при наступлении стабильно теплой погоды. Пока же операторы проводят тестирование техники, которую горожане уже начали замечать на улицах с прошлой недели.

Комитет по транспорту пока не объявлял старта сезона и не раскрывает детали нового соглашения с кикшерингами – документ еще в разработке. Сейчас компании работают по договоренностям, пролонгированным с прошлого года. Главный критерий начала проката – устойчивая температура выше нуля и отсутствие гололедицы. Операторы пояснили, что в течение всего сезона будут следить за погодой и временно отключать самокаты при ухудшении условий, не убирая их с улиц.

Общее число арендных самокатов в этом году практически не изменится и составит около 42 тысяч. Сервис Whoosh выпустит 17 тысяч устройств в Петербурге и еще 8 тысяч в Ленобласти. "Яндекс Go" представит 13,5 тысячи самокатов, полностью обновив парк новой моделью, работавшей ранее в Москве. В устройствах внедрены дополнительные параметры безопасности, они стали легче и маневреннее, а улучшенный модуль точнее определяет запретные зоны. "МТС Юрент" разместит на улицах около 12 тысяч самокатов.

Кикшеринги продолжат вкладываться в развитие велоинфраструктуры. В этом году финансирование составит около 80 млн рублей, тогда как в 2025-м они перечислили городу 37 млн. Планируется построить примерно 11 километров выделенных веломаршрутов, включая участок на Приморском проспекте и продолжение сети на улице Типанова. На проектирование и строительство в ближайшие три года ориентировочно направят почти 232 млн рублей.

