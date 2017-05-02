Съезд на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют

Окончание работ запланировано на 20 апреля, но из-за погоды может измениться.

На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 13 по 20 апреля будет перекрыта разворотная петля на съезде №2 в сторону Ленобласти. Там будут красить пилон. Работы будут идти в круглосуточном режиме в две смены. При этом движение по съезду №2 с внутреннего кольца КАД на Приморском шоссе в сторону Петербурга будет осуществляться в штатном режиме.

Из-за погодных условий сроки проведения работ могут измениться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 13 апреля будет ограничен проезд по Пулковскому шоссе.

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