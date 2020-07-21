В "Севкабель Порту" 13 ноября откроется каток

Время работы катка с 11:00 до 22:30 часов.

В Петербурге 13 ноября в "Севкабель Порту" начнет работу каток под открытым небом. Об этом сообщили на официальном сайте общественного пространства.

Каток начнет работать с 13 ноября по 14 марта включительно. Время работы с 11:00 до 22:30 часов. Сотрудники сообщают, что детям и взрослым, которые не очень уверенно стоят на коньках, как и в прошлом году, будут помогать нерпы-салазки.

В прокате можно взять коньки от 25 до 47 размера, стоимость 350 рублей, но можно приходить и со своими.

Ранее "Севкабель Порт" откроет "бесплатный" лекторий про экологию и современное искусство.

Фото: Вконтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port