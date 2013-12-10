Севкабель Порт откроет бесплатный лекторий про экологию и современное искусство

Лекторий откроется в рамках выставки "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности", которая откроется 22 октября.

Уже на следующей неделе петербургский Севкабель Порт откроет лекторий про городскую экологию и современное искусство.

На протяжении четырех месяцев петербуржцы смогут бесплатно посещать artist talks, дискуссии и лекции, кинопоказы, перформансы, свопы и гараж-сейлы. Лекторий откроется в рамках выставки "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности", которая откроется 22 октября.

В день открытия пройдет artist talk художника Виктора Полякова, автора иммерсивной инсталляции "Интерференция", разработанной специально для выставки. Художник расскажет о работе в жанре светового минимализма и абстрактной скульптуры.

В конце месяца, 30 октября, состоится одна из ключевых дискуссий программы "Эко-тревожность: экология как угроза и терапия социальной депрессии". В формате публичного разговора британский доктор философии Тимоти Мортон и доктор философии Томского Государственного университета Дмитрий Галкин расскажут петербуржцам, что такое "эко-тревожность", и почему она актуальна в современном обществе.

Вход свободный и бесплатный, но по предварительной регистрации. Выставка HYDRA продлится до 31 января 2022 года.

Также уже в эти выходных, 16-17 октября, в Петербурге состоится Art Weekend – "день открытых дверей" галерей и арт-пространств. Городские площадки подготовили для петербуржцев выставки, лекции, арт-медитации, дискуссионные площадки и круглые столы. Большинство мероприятий бесплатные.

Фото: Piter.tv