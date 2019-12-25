В Петербурге пройдет Art Weekend – "день открытых дверей" арт-пространств

Мероприятие пройдет 16-17 октября.

Уже в эти выходных, 16-17 октября, в Петербурге состоится Art Weekend – "день открытых дверей" галерей и арт-пространств.

В этом году организаторы подготовили для петербуржцев насыщенную программу: выставки современного искусства, которые откроются в городских галереях, музеях, арт-пространствах, библиотеках, книжных магазинах, вузах и не только. Также для участников организуют более 40 бесплатных арт-медитаций, дискуссионные площадки, лекции, круглые столы. Не обойдется программа и без экскурсий.

Большинство мероприятий бесплатные, для них необходима лишь предварительная регистрация. Ознакомиться с полной программой событий можно на сайте.

Ранее мы писали, что в кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль американского кино "AMFEST".

Фото: Instagram / artweekend.spb