В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль американского кино "AMFEST"

Фильмы покажут с 20 по 24 октября.

В России пройдет 16-й фестиваль американского кино "AMFEST". Площадкой для мероприятия в Петербурге станет кинотеатр "Аврора".

Фестиваль впервые состоится в гибридном формате: часть фильмов можно будет увидеть в кинотеатре, а часть — онлайн.

Офлайн-показ начнется 21-го октября с драмы "Жокей". 22-го октября в "Авроре" покажут боевик с элементами мистики "Сигнал бедствия". На следующий день можно будет посмотреть романтическую Zoom-комедию про дружбу "Уроки испанского". Фестиваль завершат две картины: короткометражная история, номинант на премию "Оскар" "Комната писем" и фэнтези-комедия "Земляничный особняк".

Фильм "Лебединая песнь" с Удо Киром в главной роли представят онлайн. Он будет доступен с 20-го октября по 10-е ноября.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. В России фестиваль стартует 7-го октября.

Фото: ВКонтакте / Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)