С Васильевского острова до центра Петербурга открыли водный маршрут

"Севкабель Порт" снова открыл причал на своей территории.

Севкабель Порт снова открыл причал на своей территории, связав водным маршрутом Васильевский остров с центром Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба "Севкабель Порт".

Причал будет использоваться как остановка четырёх прогулочных маршрутов: "Балтийский круиз", "Круиз Город-Порт", "Морская прогулка" и "Уходим на закат".

Двухчасовой гранд-маршрут "Балтийский круиз" проходит вокруг Васильевского острова по Большой и Малой Неве и включает выход в Финский залив. "Круиз Город-Порт" продолжительностью 1 час 15 минут пролегает от "Севкабель Порта" до Дворцовой набережной с промежуточной остановкой на Английской набережной у Медного всадника (причал "Сенатская пристань").

Новинкой сезона 2020 года станут маршруты-близнецы "Морская прогулка" и "Уходим на закат" – часовые "вылазки" в Финский залив от Севкабель Порта за мост ЗСД и обратно.

Также "Порт" станет доступным для тех, кто захочет добраться до общественного пространства по воде из центра города или в обратную сторону. С этой целью продаются трансферные билеты, связывающие территорию с причалами на Английской и Дворцовой набережных.

Причал работает ежедневно. Расписание всегда доступно онлайн. На борту все должны находиться в масках.

Фото: "Севкабель Порт"

Видео: Даша Копылова / @darrykosha / Instagram