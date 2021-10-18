Северное сияние озарило небо над Ладогой

Магнитные бури на Земле были вызваны выбросом солнечной массы. Основная активность пришлась на Дальний Восток и Якутск. Северное сияние также наблюдалось в Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.

Прошлой ночью по всей России можно было наблюдать северное сияние. Ленинградская область также не осталась в стороне: робкие огни Авроры осветили небо после заката. Прекрасное явление удалось запечатлеть Кате Стрельниковой на берегу Ладожского озера, сообщили в Telegram-канале "АстрФотоБолото"

Магнитные бури на Земле были вызваны выбросом солнечной массы. Основная активность пришлась на Дальний Восток и Якутск. Северное сияние также наблюдалось в Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.

Когда стемнело в европейской части России, основная активность уже закончилась. Однако небольшая часть плотного солнечного ветра достигла Северо-Запада. Северное сияние видели в Новгородской, Псковской, Тверской, Рязанской, Тульской, Калужской и Московской областях.

Петербург и Ленинградская область также наслаждались огнями Авроры. Наблюдатели могли увидеть северное сияние не только на горизонте, но и над головой.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Катя Стрельникова)