Северная столица вошла в тройку городов для ностальгического туризма

Петербург вошел в топ - 3 городов России для ностальгического туризма. В сервисе бронирования жилья Tvil.ru сообщили, что Северная столица стала популярной среди туристов.
Также путешественники отметили еще несколько городов, в которые хотели бы вернуться: Сочи, Казань, Москва и Самара.
По результатам соцопроса Tvil.ru, Санкт-Петербург набрал 23% голосов, Сочи - 30%, Казань - 11%, Москва - 9% и Самара - 7% голосов. В первую десятку городов ЧМ-2018, куда хотели бы вернуться, также вошли Нижний Новгород, Калининград и Ростов-на-Дону - по 5% голосов; Екатеринбург - 4% и Волгоград - 2%.
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