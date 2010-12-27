Северная столица вошла в тройку городов для ностальгического туризма

Туристы, посетившие Санкт-Петербург, хотят вернуться в город.

Петербург вошел в топ - 3 городов России для ностальгического туризма. В сервисе бронирования жилья Tvil.ru сообщили, что Северная столица стала популярной среди туристов.

Также путешественники отметили еще несколько городов, в которые хотели бы вернуться: Сочи, Казань, Москва и Самара.