Северная столица вошла в топ городов по выдаче льготной ипотеки

Петербург занял второе место среди городов России по числу выданных ипотечных кредитов по льготной ставке.

Губернатор Петербурга в разговоре с президентом сообщил, что Петербург занял второе место среди городов России по числу выданных ипотечных кредитов по льготной ставке. Льготная ставка составила 6,5%.

Всего 3 500 горожан получили льготную ипотеку, доля выданных ипотечных кредитов с господдержкой составила около 82%. Такая программа позволяет снизить платежи по жилищному кредиту на треть. Количество сделок с недвижимостью на первичном рынке выросло в 1,5 раза.

Помимо этого Петербург попал в топ-5 регионов, которые лидируют объемам жилищного строительства.

Ранее мы писали, что правительство Ленобласти выделит средства на жилье молодых врачей.

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