Северная столица вошла в топ городов по выдаче льготной ипотеки

Губернатор Петербурга в разговоре с президентом сообщил, что Петербург занял второе место среди городов России по числу выданных ипотечных кредитов по льготной ставке. Льготная ставка составила 6,5%.
Всего 3 500 горожан получили льготную ипотеку, доля выданных ипотечных кредитов с господдержкой составила около 82%. Такая программа позволяет снизить платежи по жилищному кредиту на треть. Количество сделок с недвижимостью на первичном рынке выросло в 1,5 раза.
Помимо этого Петербург попал в топ-5 регионов, которые лидируют объемам жилищного строительства.
Ранее мы писали, что правительство Ленобласти выделит средства на жилье молодых врачей.
Фото: pixabay
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