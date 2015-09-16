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Северная столица вошла в топ городов по выдаче льготной ипотеки
Сегодня, 20:48
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smirenny

Северная столица вошла в топ городов по выдаче льготной ипотеки

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Петербург занял второе место среди городов России по числу выданных ипотечных кредитов по льготной ставке.

Губернатор Петербурга в разговоре с президентом сообщил, что Петербург занял второе место среди городов России по числу выданных ипотечных кредитов по льготной ставке. Льготная ставка составила 6,5%.

Всего 3 500 горожан получили льготную ипотеку, доля выданных ипотечных кредитов с господдержкой составила около 82%. Такая программа позволяет снизить платежи по жилищному кредиту на треть. Количество сделок с недвижимостью на первичном рынке выросло в 1,5 раза. 

Помимо этого Петербург попал в топ-5 регионов, которые лидируют объемам жилищного строительства.

Ранее мы писали, что правительство Ленобласти выделит средства на жилье молодых врачей.

Фото: pixabay

Теги: льготная ипотека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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