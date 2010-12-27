Сети от котельных Юго-Восточной и Песочной прошли гидравлические испытания

Трубопроводы выдержали и успешно прошли проверку на плотность и прочность с помощью повышенного давления.

АО "Выборгтеплоэнерго" сообщает, что тепловые сети от котельной Песочная, 3 (Петровский микрорайон г.Выборга) допущены к новому отопительному периоду 2019-2020гг. Трубопроводы выдержали и успешно прошли проверку на плотность и прочность с помощью повышенного давления.Также профилактический ремонт закончился на Юго-Восточной котельной.

Продолжительность отключения для выполнения регламентных и профилактических работ на Юго-восточной котельной, расположенной по адресу: г. Выборг, ул .Большая Каменная 18, составила 14 дней: с 03.06.2019 по 16.06.2019 (включительно). За это время специалисты АО "Выборгтеплоэнерго" выполнили большой объем мероприятий, проведение которых в период функционирования котельной и теплосетей затруднено, а в некоторых случаях невозможно.

Теплотрассы Юго-восточной котельной также прошли диагностику технического состояния. Магистральные сети успешно прошли проверку на плотность и прочность с помощью повышенного давления. На квартальных сетях проведены работы по устранению дефектных участков и восстановлению тепловой изоляции.

На время проведения испытаний по каждой котельной была приостановлена подача горячей воды в дома, находящиеся в зонах работы источников теплоснабжения. Совмещение сроков гидравлических испытаний с остановом котельных на профилактику позволяет обойтись одним ограничением горячего водоснабжения.

17 июня в 8:00ч, согласно утвержденному графику, был произведен запуск Юго-восточной котельной.

Аварийно-диспетчерская служба АО "Выборгтеплоэнерго" следит за пуском ГВС в жилые дома. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и перед выходом из дома проверить, закрыты ли краны горячего водоснабжения. Обращаем Ваше внимание, что после длительного останова котельной, возможной причиной отсутствия ГВС 17 июня может быть перекрытая запорная арматура в подвальных помещениях жилых домов, которая находится в зоне ответственности управляющих компаний. В случае отсутствия услуги необходимо сначала обратиться в организацию, которая обслуживает Ваш дом.

Напомним, это — первые котельные, которые, согласно утвержденному графику, были переведены на профилактический ремонт.

Информация о проведении гидравлических испытаний размещается на сайте АО "Выборгтеплоэнерго" в новостной ленте и в разделе "Гидравлические испытания".

График проведения профилактических работ на котелльных Выборга и Выборгского района опубликован на сайте АО "Выборгтеплоэнерго" (здесь).

АО "Выборгтеплоэнерго" напоминает управляющим организациям и ТСЖ о необходимости предоставить для согласования графики предъявления систем теплопотребления на готовность к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

Соответствующие уведомления с рекомендацией по срокам были направлены руководителям организаций в феврале 2019г.

Обращаем Ваше внимание, что согласованные графики представляются в администрации муниципальных образований до 1 июня (п. 3.13. Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 г. N 177).

Информация для ТСЖ и управляющих организаций размещена на сайте АО "Выборгтеплоэнерго".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО