Сеть PAGE из Петербурга планирует купить бизнес американской сети коворкингов

Сделка может состояться в этом году.

Стало известно, что петербургская сеть коворкингов PAGE (входит в ГК "БестЪ") может приобрести российский бизнес американской сети WeWork, передает "РБК Петербург".

Как рассказала пресс-служба компании, сделка может состояться в этом году. В сообщении отмечается, что "в случае достижения договоренностей по сделке, УК PAGE сможет обеспечить поддержание высокого уровня качества офисных пространств для компаний-резидентов и собственников помещений под совместным брендом WeWork-PAGE, что станет гарантом выполнения брендом WeWork своих обязательств перед партнерами и клиентами".

Ранее мы сообщали, что компания TeamViewer официально объявила об уходе из России. В заявлении подчеркнули, что программа в принудительном порядке начинает блокировать нелицензионные соединения пользователей России и Белоруссии.

Фото: pexels

