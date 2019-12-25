Компания TeamViewer официально объявила об уходе из России

В заявлении подчеркнули, что программа в принудительном порядке начинает блокировать нелицензионные соединения пользователей России и Белоруссии.

В четверг, 5 мая, немецкий сервис удаленного доступа к рабочему столу компьютеров TeamViewer объявил об уходе с рынков Белоруссии и России. Сообщение об этом появилось на сайте сервиса.

В заявлении подчеркнули, что программа в принудительном порядке начинает блокировать нелицензионные соединения пользователей России и Белоруссии. "Существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием продуктов, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии" - написали на сайте компании.

Кроме этого, руководство сервиса не станет продлевать контракты с клиентами РФ и РБ.

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