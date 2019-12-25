В КНДР заявили, что Сеул может заплатить за слова своего дипломата.

Сестра Ким Чен Ына выступила с угрозами главе МИД Южной Кореи из-за коронавируса. Ким Ё Чжон обратились в адрес коллеги из соседнего государства Кан Ген Хва из-за слов Сеула о распространении коронавируса на территории КНДР. Слова северокорейского политика приводят представители Центрального телеграфного агентства.

Мы хорошо расслышали сказанное и никогда не забудем ее слов, и ей, возможно, придется как следует за это заплатить Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Ген Хва объявила на международном форуме в Бахрейне о том, что Пхеньян не хочет сотрудничать с Сеулом в вопросе борьбы с COVID-19. Она добавила, что Южная Корея неоднократно предлагала КНДР это сделать. Чиновница также усомнилась в том, что официальная информация от Северной Кореи о том, что в стране нет ни одного зафиксировано случая инфицирования, правдива.

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