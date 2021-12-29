Сессия в петербургских вузах может пройти дистанционно

Есть вероятность, что петербургские студенты будут сдавать сдавать следующую сессию в онлайн-формате. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил председатель Совета ректоров вузов города и области Алексей Демидов.
Большинство петербургских вузов начали этот семестр с обучения в смешанном формате из-за распространения коронавируса. Такой формат может распространиться и на сессию.
Весьма вероятно. Вполне допускаю такую ситуацию, что так называемая промежуточная аттестация – сессия – может проходить также в онлайн-формате во многих вузах.
Алексей Демидов.
По мнению председателя регионального Совета ректоров, вузы смогли отточить проведение занятий в онлайн-формате за 2 года пандемии.
Ранее педагоги и детский психолог поделились мнениями о дистанционном обучении.
Фото: Piter.tv
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