Сессия в петербургских вузах может пройти дистанционно

По словам представителя Совета ректоров, вузы адаптировать к смешанному и дистанционному формату обучения.

Есть вероятность, что петербургские студенты будут сдавать сдавать следующую сессию в онлайн-формате. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил председатель Совета ректоров вузов города и области Алексей Демидов.

Большинство петербургских вузов начали этот семестр с обучения в смешанном формате из-за распространения коронавируса. Такой формат может распространиться и на сессию.

Весьма вероятно. Вполне допускаю такую ситуацию, что так называемая промежуточная аттестация – сессия – может проходить также в онлайн-формате во многих вузах. Алексей Демидов.

По мнению председателя регионального Совета ректоров, вузы смогли отточить проведение занятий в онлайн-формате за 2 года пандемии.

Ранее педагоги и детский психолог поделились мнениями о дистанционном обучении.

Фото: Piter.tv