"Дистант детей не учит": педагоги и детский психолог поделились мнениями о дистанционном обучении

Piter.TV узнал у педагогов и детского психолога о том, какие есть плюсы и минусы у дистанционного обучения и как оно вредит детям.

Пандемия коронавируса уже три года не дает петербуржцам жить свободной жизнью без ограничений: магазины и кафе закрывались, взрослые переходили на удаленную работу, а школьники – на дистанционное обучение. Несмотря на то, что 14 февраля старшеклассники вернулись на очные занятия после временных ковидных изменений, на "удаленке" до сих пор остаются 75 классов в 40 школах и 5659 учеников, оставленных дома по заявлению родителей. По заявлению вице-губернатора Ирины Потехиной, "Петербург всегда был последовательным противником дистанционного обучения", однако город не раз прибегал к удаленному формату учебы из-за эпидобстановки.

На сегодняшний день трудно сделать прогноз о том, сколько еще раз городу придется переводить школьников из классов за домашние компьютеры. Piter.TV узнал у педагогов и детского психолога, какие есть плюсы и минусы у дистанционного обучения (ДО), как оно вредит детям и стоит ли школам возвращаться к такому формату.

По словам Галины Спиридоновой, учителя физики и информатики, "дистанционка" подходит только для мотивированных детей – школьники поленивее используют удаленное обучение как способ "поглубже" спрятаться от учителей и вдобавок прикрываются отсутствием технических возможностей для учебы.

Для детей, которые хотят сэкономить время на передвижении, самостоятельно планировать выполнение заданий и отчетов, плюсы есть, но их минимальное количество. Есть большой минус, так как для школы нет единой платформы, которая заменила бы очное образование, а если такая создается, то сразу начинает виснуть из-за огромного количества обращений. Так что мы выживаем как можем. Научить в рамках ДО всех учащихся класса на среднем уровне не представляется возможным! Галина Спиридонова

Учитель-историк Михаил Чекмарев кратко поддержал коллегу: "дистант детей реально не учит". Также педагог добавил неутешительный прогноз для старшеклассников, планирующих поступать в вузы.

Те, кто планирует куда-то поступать, обречены на занятия с репетиторами. Михаил Чекмарев

Не одобряет поголовное дистанционное обучение и учитель Ксения Егорова. По мнению педагога, "дистанционку" можно вводить только для 9-11 классов, когда дети становятся более-менее осознанными – от младших и средних школьников трудно дождаться своевременной сдачи заданий, также трудно держать концентрацию ребят на уроке. По словам Егоровой, младшим и средним классам потом приходится заново объяснять темы на очных уроках.

Формат работы, когда ученик самостоятельно изучает тему и скидывает домашнее задание, я считаю неудачным, потому что младшеклассники не столь осознанны, чтобы самостоятельно изучать тему. Вопросы могут остаться, но ученики не будут задавать вопросы, потому что не хотят. "Дистанционка" может быть продуктивной, только если класс состоит из маленького количества учеников, например, как в частной школе (не более 10 человек в классе) или при индивидуальной работе с репетитором. Также я считаю, что в дистанционном формате можно провести внеурочную деятельность или дополнительные занятия, если это требуется. Чтобы не тратить время на дорогу как учителю, так и ученику. Ксения Егорова

Учитель считает, что в ближайшие несколько лет школам не удастся уйти от формата ДО, хотя он получился не очень хорошим опытом для учебных учреждений.

Детский психолог Юлия Довженко заявила Piter.TV, что "дистант" однозначно наносит ребенку вред: страдает не только процесс обучения, но и навыки социализации.

Каждому человеку необходимо быть в обществе, а детям, начиная с пятилетнего возраста, особенно. Ребенок входит в мир, взрослые показывают собой пример, как нужно вести себя в обществе, пример показывают и другие дети, которых он видит, и ребенок может оценивать свое и их поведение. Дети постарше, подростки, будут больше узнавать что-то друг у друга, нежели у взрослых. Юлия Довженко

Преграда в виде экрана между учителем и учеником не дает ребенку почувствовать себя в школе, в том особенном соответствующем учебном настроении. По словам Довженко, ДО приводит к большим нарушениям и сбивкам в процессе обучения – разбалансированных детей трудно собрать обратно "в кучку". Кроме того, акцент на тестирования, которые зачастую становятся заменой традиционным заданиям, убивают детский эмоциональный интеллект и возможность творчески мыслить, говорит психолог.

За монитором каждый находится в своей ячейке, но нам необходим контакт глаза в глаза: человек должен слышать интонации голоса своего собеседника, видеть выражения его лица, потому что для нас очень важна мимика, его реакцию. За неделю "дистанционки" вреда не будет, но 2-3 месяца – ущерб даже для взрослого. Понятное дело, что у нас всегда были надомники, дети на домашнем обучении. Они лишены ежедневного похода в детские коллективы, но на них изначально сказывались их диагнозы и непростые ситуации. А для здорового ребенка проходить ДО вредно. Юлия Довженко

Психолог предупредила, что школьники на "дистанте" страдают ленью, несобранностью, потерей контроля внимания. Кроме того, некоторые начинают отвыкать от сверстников, переставать интересоваться присутствием других детей в своей жизни из-за ограниченного с ними контакта. После этого, отметила Довженко, ребенку придется по новой адаптироваться к школьному коллективу.

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