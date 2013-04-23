Сервис оплаты покупок в интернете SberPay от Сбербанка – что это и как им пользоваться?

Покупки в интернете уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни: мы выбираем технику, товары для дома, заказываем доставку продуктов. Часто при оплате покупок приходится вводить реквизиты банковской карты, что не всегда удобно, особенно когда карты нет под рукой.

Сбербанк предоставляет возможность использовать сервис SberPay, который позволяет оплачивать покупки в интернете без ввода данных вашей банковской карты.

Клиентам Сбербанка достаточно лишь иметь телефон и мобильное приложение "Сбербанк Онлайн"[1]. Как это работает? Если вам нужно оплатить товар или услугу на сайте, и во время оформления заказа вы видите зелёную кнопку SberPay – смело выбирайте этот способ оплаты и подтверждайте операцию в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".

Все покупки оплачиваются через "Сбербанк Онлайн". SberPay не передаёт данные сторонним сервисам. Физическая карта в процессе покупки не участвует. Так же не нужно вводить реквизиты банковской карты, а значит сайт-продавец не запомнит их и они не попадут в руки мошенников, что существенно увеличивает безопасность расчетов.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Популярность сервиса SberPay набирает обороты, и мы отмечаем, что клиенты все чаще и чаще выбирают SberPay как основной способ оплаты. И это неудивительно, потому что SberPay – это быстро. Это безопасно. И, конечно же, это удобно. Петербуржцы и жители Ленинградской области только в этом году произвели оплату товаров и услуг на сумму более 20 млрд рублей, используя сервис SberPay. Одновременно растет и количество корпоративных клиентов, которые подключили сервис SberPay на свои платформы. Сегодня таких уже более 2000.

При оплате можно управлять счетами и выбирать карту, с которой нужно совершить платеж. Но даже в случае, если мобильного приложения на телефоне нет, вы все равно можете оплатить покупку через SberPay. Достаточно подключить "Уведомления об операциях". На телефон придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения, а для оплаты потребуется отправить этот код в ответном сообщении на номер 900.

Дисклеймер:

Сервис "SberPay" доступен при оплате с использованием банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк. Подробнее о сервисе SberPay, порядке совершения платежей с его помощью, ограничениях уточняйте на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/payments/sberpay Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

[1] Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". Для использования мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" уточняйте на сайте www.sberbank.ru.