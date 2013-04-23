Сервис оплаты покупок в интернете SberPay от Сбербанка – что это и как им пользоваться?

Сбербанк предоставляет возможность использовать сервис SberPay, который позволяет оплачивать покупки в интернете без ввода данных вашей банковской карты.
Клиентам Сбербанка достаточно лишь иметь телефон и мобильное приложение "Сбербанк Онлайн"[1]. Как это работает? Если вам нужно оплатить товар или услугу на сайте, и во время оформления заказа вы видите зелёную кнопку SberPay – смело выбирайте этот способ оплаты и подтверждайте операцию в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".
Все покупки оплачиваются через "Сбербанк Онлайн". SberPay не передаёт данные сторонним сервисам. Физическая карта в процессе покупки не участвует. Так же не нужно вводить реквизиты банковской карты, а значит сайт-продавец не запомнит их и они не попадут в руки мошенников, что существенно увеличивает безопасность расчетов.
Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Популярность сервиса SberPay набирает обороты, и мы отмечаем, что клиенты все чаще и чаще выбирают SberPay как основной способ оплаты. И это неудивительно, потому что SberPay – это быстро. Это безопасно. И, конечно же, это удобно. Петербуржцы и жители Ленинградской области только в этом году произвели оплату товаров и услуг на сумму более 20 млрд рублей, используя сервис SberPay. Одновременно растет и количество корпоративных клиентов, которые подключили сервис SberPay на свои платформы. Сегодня таких уже более 2000.
При оплате можно управлять счетами и выбирать карту, с которой нужно совершить платеж. Но даже в случае, если мобильного приложения на телефоне нет, вы все равно можете оплатить покупку через SberPay. Достаточно подключить "Уведомления об операциях". На телефон придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения, а для оплаты потребуется отправить этот код в ответном сообщении на номер 900.
Дисклеймер:
Сервис "SberPay" доступен при оплате с использованием банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк. Подробнее о сервисе SberPay, порядке совершения платежей с его помощью, ограничениях уточняйте на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/payments/sberpay Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
[1] Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". Для использования мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
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