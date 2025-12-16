  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт Балынин назвал условия для приостановки выплаты пенсии
Сегодня, 20:52
59
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт Балынин назвал условия для приостановки выплаты пенсии

0 0

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что страховая пенсия может быть приостановлена в нескольких случаях, предусмотренных законом.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью RT рассказал о случаях, когда выплата страховой пенсии в России может быть временно приостановлена. По его словам, основания для таких решений четко закреплены в федеральном законе "О страховых пенсиях".

Эксперт перечислил несколько ситуаций. Первая — если пенсионер не получает пенсию в течение шести месяцев подряд. В таком случае выплата приостанавливается на полгода, начиная с первого числа месяца, следующего за тем, в котором истек указанный срок. Вторая — неявка инвалида на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы, тогда выплата приостанавливается на три месяца. Отдельные правила действуют для получателей пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18 лет — приостановка возможна, если нет подтверждённых данных об их обучении по очной форме.

Балынин добавил, что после устранения причин приостановки гражданин может восстановить выплаты. Для этого необходимо обратиться в орган пенсионного обеспечения с заявлением и подтверждающими документами.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии