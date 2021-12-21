В Шушарах запускают производство новых российских грузовиков БАЗ

Испытания в песчаном карьере подтвердили высокие внедорожные качества техники.

В промзоне Шушары на юге Санкт-Петербурга уже в этом году начнется серийное производство новых полноприводных грузовых автомобилей БАЗ. Техника создана компанией "Романов" и отличается независимой подвеской, обеспечивающей повышенную проходимость и плавность хода.

В настоящее время предсерийные образцы проходят интенсивные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Программа тестов включает проверку работы с номинальной нагрузкой и перегрузом, оценку проходимости на сложных грунтах, моделирование нештатных ситуаций и анализ ремонтопригодности в полевых условиях.

Испытания в песчаном карьере подтвердили высокие внедорожные качества техники — автомобили уверенно преодолевали участки, где другие грузовики застревали. Независимая пружинная подвеска обеспечила стабильность и минимальные колебания кузова даже в тяжелых условиях.

По словам разработчиков, автомобили БАЗ демонстрируют оптимальное сочетание проходимости, плавности хода и управляемости. Положительные отзывы поступили как от специалистов компании, так и от водителей с опытом эксплуатации различной внедорожной техники.

Производство запускается в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между Правительством Санкт-Петербурга, Минпромторгом России и АО "Романов". Этот проект стал седьмым СПИК с участием города и направлен на развитие отечественного машиностроения.

Фото: baz.ru