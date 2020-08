Сериал по The Last of Us улучшит историю, сохранив оригинальные идеи

Сценаристы не будут копировать сюжет игры, а попытаются разнообразить оригинальную историю.

Сценарист Крэйг Мейзин в интервью BBC Radio 5 рассказал, как идет работа над экранизацией видеоигры The Last of Us ("Последние из нас"). По его словам, у создателей сериала уже есть предварительный план, поэтому вскоре дойдет очередь и до написания сценария. Сообщается, что авторы не будут напрямую копировать сюжет игры, а постараются разнообразить оригинальную историю.

"Пусть на этот раз вы будете только зрителями, а не игроками, но вам удастся глубже погрузиться в эту историю, потому что в ней будет больше событий и героев", - отметил сценарист.

Мейзин заявил, что сериал создается при участии человека, который работал над видеоигрой. Он уверен, что зрители смогут вновь влюбиться в The Last Of Us, только уже в телеверсию. О дате премьеры пока ничего не сообщается.

Компьютерная игра The Last of Us была разработана студией Naughty Dog в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем. На территории США 20 лет назад произошла глобальная пандемия, вызванная опасно мутировавшим грибком кордицепс. В центре сюжета – история контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Их с помощью технологии захвата движения сыграли Трой Бейкер и Эшли Джонсон. Креативным директором и сценаристом выступил Нил Дракманн. Музыка к игре написана композитором Густаво Сантаолальей.

