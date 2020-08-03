Фильм "Побег из Претории" возглавил российский прокат в выходные

За два дня картина собрала 5,43 млн рублей.

Фильм "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) стал лидером российского проката в минувшие выходные. За два дня картина собрала 5,43 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Мировая премьера фильма режиссера Фрэнсиса Аннана состоялась 6 марта 2020 года в Великобритании. Сюжет основан на книге Тима Дженкина и рассказывает о двух борцах за свободу, которые отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира – в "Претории". Вместе с другими узниками они разрабатывают план побега и пытаются его реализовать.

Главные роли в фильме сыграли Дэниэл Рэдклифф, Дэниел Уэббер, Иэн Харт и Марк Леонард Винтер.

Второе место по кассовым сборам занял американский комедийный боевик "Мой шпион"(My Spy) режиссера Питера Сигала. За минувшие два дня он собрал 4,89 млн рублей. Тройку лидеров замыкает российская комедия Евгения Шелякина "Хэппи-энд" со сборами 2,6 млн рублей.

Напомним, кинотеатры в России приостановили работу в конце марта. 13 июля министр культуры Ольга Любимова подписала указ, которым разрешила вновь открыться этим культурным учреждениям. В Москве кинотеатры возобновили свою работу 1 августа.

Ранее мы писали, что кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами.

Видео: YouTube / iVideos