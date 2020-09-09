Сериал "Угрюм-река" стал самым рейтинговым ТВ-проектом марта

На протяжении нескольких недель картина занимала топ-позицию в рейтинге всех программ на российском телевидении.

Экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова "Угрюм-река" стала самым кассовым телевизионным проектом марта. На протяжении нескольких недель картина занимала топ-позицию в рейтинге всех программ на российском ТВ, показав долю 23,75% и рейтинг 7,14% в аудитории 4+. В интернете проект собрал более 16 млн просмотров в стриме и плеере Первого канала.

Премьера состоялась 9 марта на Первом канале. Действие сериала разворачивается в конце XIX - начале XX века в Сибири. Сюжет повествует о трех поколениях семьи Громовых. Отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину – офицерскую вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет сына в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет указание отца, а по возвращении домой намеревается покорить всю Сибирь.

В фильме снялись Александр Балуев, Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко и др. Режиссером выступил Юрий Мороз ("Живи и помни", "Апостол", "Пацаны", "Домовой").

Ранее Людмила Чурсина высказала мнение об игре Пересильд в "Угрюм-реке".

Видео: YouTube / sVideo