Сериал "Света с того света" 1 серия: девушка стала магом-биоэнерготерапевтом

комедийный сериал про дружбу, любовь, силу духа, отсутствие барьеров и, конечно, про чувство юмора, без которого невозможно прожить в этом мире неравных возможностей.

9 января телеканал ТНТ представит зрителям премьеру сериала "Света с того света". Серии будут выходить по будням с понедельника по четверг в 20:00.

Сериал является своего рода экспериментальным для ТНТ, так как снят в необычном формате. Веся жизнь главных героев снята как будто через объектив веб-камеры.

"Света с того света" – это история о девушке, жизнь которой перестала быть яркой и красочной после несчастного случая. Из-за него она оказалась в инвалидном кресле. Вернуть все как было, может только дорогостоящая операция, денег на которую, у Светы нет.

После периода депрессии, у главной героини появилась идея, как можно заработать деньги. Она решила претвориться профессиональной колдуньей, которая может общаться с умершими людьми. Героиня решила проводить сеансы с помощью видеочата и помогать своим клиентам решать проблемы.

Девушка выбрала себе псевдоним и стала таинственной Светозарой. Рядом с ней осталась подруга Ирка, которая вместе со своим парнем Пашей снимают квартиру с "колдуньей". Ира стала правой рукой Светы, так как стрижет она средне, но способна выведать у человека любые тайны.

Все немного портит Паша, который привык жить за счет своей девушки и беспринципно врывается в онлайн-сеансы, чем распугивает клиентов.

Зрителей и саму героиню ожидает главный сюрприз. Вскоре окажется, что бабушка Светы была настоящей колдуньей.

Фото: tnt-online.ru

Видео: ВКонтакте /sveta-stogo-sveta.ru/