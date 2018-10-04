Героиня сериала "Фитнес" рассказала о Петербурге и съемках

Девушка отметила, что в культурной столице живут культурные люди.

Актриса Кристина Юдичева, исполнившая главную роль в новом сериале на ТНТ, рассказала, чем могут отличаться петербуржцы и москвичи, а также поделилась мнением о фитнесе.

Будет много интересного: новые приключения, романтика, соревнования за место под солнцем. Но не буду спойлерить, иначе будет не интересно смотреть отметила актриса в ответе на вопрос о новом сезоне сериала.

Девушка рассказала, что с детства занималась спортом и сейчас продолжает тренировки. На вопрос, является ли для актрисы слово "фитоняшка" обидным, она ответила, что термин забавный и ассоциируется с девушкой, занимающейся фитнесом, рельефом напоминающей девушек в номинации фитнес-бикини.

Вообще я за то, чтобы следить за собой, за своим телом и здоровьем! Но если по каким-то уважительным, скажем так, причинам соблюдать это не получается, то я за принятие себя! За любовь к себе и в меру адекватную критику отметила Юдичева.

Актриса рассказала, что на съемках в Москве ей часто говорят, что она точно родом из Петербурга. Сама девушка не понимает, чем именно отличаются горожане двух столиц.

Наверно мы более открытые, добрые и искренние. Ну и конечно в культурной столице живут культурные люди уточнила Кристина Юдичева.

Также петербурженка посоветовала прогуляться по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой, по Васильевскому острову, а также посетить Севкабель Порт.

Ранее мы писали, что в Петербурге начались съемки фильма "Нахимовцы".

Фото: пресс-служба ТНТ