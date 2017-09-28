Сериал "Ольга" 2 сезон 17 серия: Ленка переспит с Пушкиным

Piter.tv расскажет какой подарок на День рождения готовит Ленка для Пушкина.

В последних сериях Ольгу одолевали трудности, от которых уже сил не было, несмотря на то, что помочь пытается вся семья. Однако в 16 серии самая большая проблема развеялась сама собой. Марина оказалась аферисткой. В премьерной серии, которая выйдет в эфир уже 28 сентябр всего Ольга хочет забыться и решает "развеяться" со старым другом.

Взаимные претензии заставляют молодых родителей Аню и Андрея поменяться местами. Им все еще не удается наладить семейную жизнь и привыкнуть у ней.

Пушкин, друг Ани отмечает День Рождения в компании друзей, среди которых оказывается и Лена. Сестра Ольги пришла без подарка на мероприятие, но подготовила для юноши весьма приятный и неожиданный сюрприз. Его оценят все гости праздника. Чем закончится решение обрадовать Пушкина для Лены станет известно в новой серии.

Наопмним, в прошлой серии Ольга и ее семья держат совет - как собрать деньги и откупиться от Марины. Андрюха предлагает попросить о помощи его родителей, но Таня и Степан не хотят давать "родственничкам" в долг. Юрген и Чича воюют своими методами и доводят ситуацию до критической. Лена полностью отчаявшись "залететь", решается обратиться к потусторонним силам.

Видео, фото: "ВК" - "Ольга", скриншот